Українські вчені не повірили в штучне походження COVID-19

Генетик, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ Віктор Досенко заявив, що циркулюючі в світі чутки про штучне створення коронавірусу є помилковими, так як віруси працюють зовсім по-іншому і розвиваються абсолютно не так, як вважає більшість населення, повідомляє Слово і діло.

За його словами, скоріше, можна вести мову про витік досліджуваного вірусу з лабораторії.

"У лютому минулого року крапка в цій історії була однозначно поставлена - ніхто цей вірус не створював. А ось витік з лабораторії - це можлива ситуація. Безумовно, якийсь вірус могли вивчати, він, звичайно, природного походження - від кажанів.

І він якимось чином подолав цей бар'єр і був винесений з лабораторії. І це велика різниця - створений в лабораторії і винесено з лабораторії ", - сказав він.

Генетик зазначив, що вірус поза організмом не розмножується. Відповідно, при попаданні в організм він починає копіювати себе і пристосовуватися набагато сильніше, чим сильніше з ним борються.

"Віруси не живі поза нашого організму, вони не виявляють фундаментального властивості життя до розмноження. Їх не може стати більше поза наших клітин. Тому вони і потрапляють в наші клітини, щоб зробити більше своїх копій, а це є сенсом життя всіх живих істот.

А мутує вірус не один, а з допомогою наших ферментів - це ми його намагаємося таким чином зупинити, і зупиняємо, але створюємо нові штами, нові варіанти, дещо відмінні від початкового варіанту вірусу. І чим більше людей інфіковано одночасно, тим більша ймовірність створення більш вдалих, більш патогенних варіантів будь-якого вірусу.

Тому я за вакцинацію, за книги, менше конспірології, менше російських сайтів. Я подивився кількість посилань про штучне походження вірусу російською та англійською мовами. Подивіться, вас здивують всі ці фейки з відомої країни і відомою мовою, на якій я пропоную нашим слухачам не читати", - сказав він.

30 березня експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила звіт про свої пошуки походження коронавірусу.

Згідно з їхніми даними, COVID-19 вперше був зафіксований в листопаді 2019 року, але його реальне походження так і залишилося таємницею. Звіт викликав невдоволення США і ще 13 держав, так як в ньому нічого не говорилося про можливу причетність Китаю до створення коронавірусу.

Президент США Джозеф Байден 26 травня доручив американському розвідувальному співтовариству провести додаткове розслідування щодо встановлення джерела появи COVID-19.

30 травня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) піддала різкій критиці постійне втручання політиків в розслідування, покликане встановити джерело походження коронавірусу і зажадала від політичних сил припинити заважати працювати організації.