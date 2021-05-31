У Британії заговорили про нову хвилю COVID-19 через індійський штам

Статистика за останній час свідчить про можливий початок нової хвилі епідемії коронавірусу – через індійський штам. Про це, посилаючись на професора Кембридзького університету Раві Гупту, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що хоча загальна кількість заражень залишається відносно малою, індійський штам подекуди спричинив експоненційне зростання і складає щонайменш три чверті випадків у щоденній статистиці.

На його думку, в цій ситуації варто відмовитися від подальших послаблень карантину.

Один з членів уряду також сказав, що у (прем'єр-міністра Великобританії – прим. ред.) Джонсона не можуть виключати перегляду плану виходу з локдауну.

30 травня у Британії п’ятий день поспіль зареєстрували понад 3000 нових заражень коронавірусом. Перед тим останній раз такі показники фіксували 12 квітня.

"Звісно, зараз показники досить низькі. Але всі хвилі починаються з невеликих показників, які потім починають вибухово зростати. Тож зараз ключове – що ми бачимо ознаки початку нової хвилі", – зазначив Раві Гупта.

Водночас, додав він, з огляду на велику кількість щеплених людей ця хвиля може "розганятися" набагато довше.

Останній етап послаблення карантинних обмежень у Британії запланований на 21 червня. З цієї дати хочуть скасувати усі юридичні обмеження на соціальні контакти. Остаточне рішення про перехід до цього етапу прийматимуть 14 червня.

Наразі вважається, що індійський штам коронавірусу B.1.617.2 більш заразний, ніж британський, що спричинив осінньо-зимову хвилю. В окремих районах Британії індійський штам складає вже більшість нових випадків.

Зазначимо, Британія суттєво випереджує ЄС за темпами імунізації від коронавірусу. Принаймні першою дозою вакцини щеплені понад 39 мільйонів осіб, а завершили вакцинацію – майже 26 мільйонів. Населення країни – близько 66,6 млн.