Тихановська повідомила, що Протасевич піддавався побиттю і тортурам

Ведучий білоруський опозиційний політик Світлана Тихановська заявила, що затриманий блогер Роман Протасевич піддавався побиттю і тортурам у в'язниці, пишуть іноземні ЗМІ.

Адвокат, який відвідав Протасевича, зазначив, що з ним все в порядку. Але в той же час правозахисник підкреслив, що "це сумнівно, тому що напевно його катували, напевно побили".

Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега були затримані 23 травня після того, як їхній літак був змушений приземлитися в Мінську.

Відзначимо, що Тихановська не надала доказів свого твердження, сім'я Протасевича також повідомила, що на відеозаписі, на якому Роман вийшов на зв'язок, були виявлені сліди тортур.