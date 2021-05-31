Пройшло таємне весілля прем'єра Британії Бориса Джонсона
Наречена сяє посмішкою, а молодий зачаровано дивиться на неї. Йому 56 років, а їй – 33. Для британського прем'єра Бориса Джонсона це весілля вже третє. А ось його партнерка Керрі Саймондс пішла під вінець вперше, повідомляє Сьогодні.
Шлюб пара уклала в ці вихідні. Церемонія була таємна – про неї не знало навіть найближче оточення прем'єра. Ще минулого тижня британські таблоїди були впевнені, що весілля заплановане на липень наступного року.
Побралися молодята в Вестмінстерському абатстві в центрі британської столиці. Через пандемію на весіллі було до 30 гостей – тільки найближчі друзі та родичі, запрошення вони отримали в останній момент.
Британцям з усієї церемонії показали лише кілька фото і білий весільний шатер у дворі резиденції на Даунінг стріт 10.
Про заручини пара оголосила ще в лютому минулого року. А вже через місяць у них народився син Вілфред.