Пройшло таємне весілля прем'єра Британії Бориса Джонсона

Наречена сяє посмішкою, а молодий зачаровано дивиться на неї. Йому 56 років, а їй – 33. Для британського прем'єра Бориса Джонсона це весілля вже третє. А ось його партнерка Керрі Саймондс пішла під вінець вперше, повідомляє Сьогодні.

Борис Джонсон і Кері Симондс / Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Шлюб пара уклала в ці вихідні. Церемонія була таємна – про неї не знало навіть найближче оточення прем'єра. Ще минулого тижня британські таблоїди були впевнені, що весілля заплановане на липень наступного року.

Побралися молодята в Вестмінстерському абатстві в центрі британської столиці. Через пандемію на весіллі було до 30 гостей – тільки найближчі друзі та родичі, запрошення вони отримали в останній момент.

Борис Джонсон і Кері Симондс /Фото: скриншот, REUTERS/Henry Nicholls

Британцям з усієї церемонії показали лише кілька фото і білий весільний шатер у дворі резиденції на Даунінг стріт 10.

Про заручини пара оголосила ще в лютому минулого року. А вже через місяць у них народився син Вілфред.