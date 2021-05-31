Що робити, якщо автомобіль перегрівся

З настанням спеки треба пильно слідкувати за показником температури двигуна. Особливо уважним варто бути під час руху на низьких швидкостях, тривалій роботі двигуна на холостому ходу, в пробках, при активній їзді і тривалій роботі на максимальних обертах, повідомляє Обозреватель.

Проте, що робити, якщо стрілка показника температури сигналізує про перегрів, з-під капота валить пар, а під машиною утворюється калюжа з охолоджувальної рідини? Дуже важливо дочекатися поки двигун охолоне. Поки цього не станеться, ні в якому разі не можна відкривати кришку бачка радіатора або розширювального бачка.

Розширювальний бачок системи охолодження зазвичай має бути прозорим. Джерело: CarTreatments

Розширювальний бачок системи охолодження зазвичай прозорий, що дозволяє контролювати рівень рідини, не відкриваючи його. Якщо він не прозорий і не видно рідини через забруднення, чи ви не знаєте, де він розташований, потрібно знайти верхній патрубок радіатора.

Він чорного кольору, 4-6 сантиметрів в діаметрів, з’єднує двигун з радіатором та гарячий. До нього можна доторкнутися, але довше кількох секунд на ньому не вдасться тримати руку.

Потрібно переконатися, що він перебуває під тиском. На дотик повинен бути пружним, як злегка приспущений футбольний м'яч (нормальний робочий тиск більшості систем охолодження – близько однієї атмосфери, як у недокачаного колеса).

Причини перегріву двигуна можна визначити по верхньому патрубку радіатора. Джерело: NAPA

Твердий і гарячий патрубок, найімовірніше, свідчить про те, що витоку охолоджувальної рідини немає, що добре. В такому випадку можна охолодити двигун за допомогою печі. Переведіть регулятор температури в салоні в максимальне положення, включайте обдув на максимум, вимкніть кондиціонер і відкрийте вікна.

Протягом кількох хвилин двигун має охолонути. Якщо так і відбулося, можна продовжити рух не вимикаючи обігрівач. Це дозволить доїхати до автосервісу, не зіпсувавши двигун.

Про витік у системі може свідчити м’який і не дуже гарячий патрубок. Напевно, рідина вже витекла або витікає, що можна визначити по калюжі під машиною. Треба заглушити автомобіль і дочекатися його охолодження до 40-60 градусів. Це займає до 30 хвилин. Після цього можна заливати в радіатор або розширювальний бачок охолоджену рідину або воду.

Охолоджену рідину треба заливати в охолоджений двигун. Джерело: Driving

Якщо залити рідину в гарячий мотор, деякі деталі можуть зламатися через різкий перепад температури. Якщо вода буде одразу витікати, викликайте евакуатор чи буксируйте машину до автосервісу.

Рух можна продовжувати, якщо витікання незначне, але пильно слідкуйте за температурою, періодично зупиняйтеся і доливайте рідину в радіатор або розширювальний бачок.

Спричинити перегрів може заклинювання термостата в закритому положенні. Це пристрій, який керує потоком охолоджувальної рідини. При досягненні певної температури він автоматично відкриває протік для рідини в радіатор охолодження, при охолодженні – назад його перекриває. Якщо його заклинило, охолоджувальна рідина циркулює тільки в моторі (по малому колу) і не потрапляє в радіатор охолодження.

Схема роботи термостата. Джерело: АвтоНоватор

Визначити несправність термостата можна по перевищенні нормальної температури двигуна і холодному нижньому патрубку, який з’єднує двигун та радіатор. Це означає, що пристрій треба замінити.

Також варто звернути увагу на вентилятор охолодження. Через його несправність автомобіль також може перегріватися. Визначити його поломку можна по перегріванні двигуна тільки під час руху на малих швидкостях або заторах.

Вентилятор охолодження включається, коли температура двигуна досягла максимуму, а зустрічного потоку повітря недостатньо для охолодження радіатора. Зазвичай цей пристрій електричний. Також він може не вмикатися через датчик, який відповідає за його включення, запобіжник, реле або проводку. Якщо захочете замінити вентилятор, спочатку продіагностуйте ці компоненти, і можливо пристрій ще зможе прослужити.

Зламаний вентилятор охолодження також може спричиняти перегрів. Джерело: Cash Cars Buyer

Крім того, варто перевірити термомуфту, якщо вона встановлена в автомобілі. При прогазовках на повністю прогрітому моторі віскомуфта з вентилятором повинна клинити і потік повітря, що продувається через радіатор, повинен збільшуватися. Як правило, це супроводжується додатковим шумом.

Також можливий перегрів через повітряну пробку в системі охолодження. Найчастіше вона залишається після операцій, пов'язаних зі зливанням і заливанням охолоджувальної рідини, і просто так не з’являється. Для її усунення потрібно випустити зайве повітря з верхньої точки. Як правило, в цих місцях передбачені спеціальні штуцери.

Причиною перегріву може бути також забитий зовні радіатор. Візуально не завжди можна оцінити його стан, тому рекомендується періодично продувати чи промивати його. В деяких автомобілях для цього доведеться демонтувати радіатор.

Причиною перегріву може бути і забитий радіатор. Джерело: Cargurus

Може бути, що двигун буде дуже швидко набирати робочу температуру і швидко перегріватися, при цьому ви не виявите згаданих поломок. В такому випадку слід демонтувати насос системи охолодження. Буває, що руйнується крильчатка, яка повинна розкручувати рідину, і насос перестає прокачувати рідину.

Також перегрів може провокувати пробій прокладки головки блоку циліндрів або тріщина в голівці блоку. В таких випадках іноді з вихлопної труби йде густий пар. Тоді потрібно розібрати мотор.

Якщо пара з вихлопної не йде, це ще не означає, що систему охолодження ізольовано від камери згоряння. Це можна визначити тільки за допомогою спеціального обладнання, такого як пристрій JTC 1236, який здатен визначити наявність вихлопних газів в системі охолодження.

Серед інших причин перегріву двигуна: некоректна робота паливної системи, системи запалювання, несправність клапана скидання в системі охолодження, забруднення радіатора зсередини неякісною охолоджувальною рідиною або домішками, некоректна інсталяція ГБО тощо.