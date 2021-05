У Нью-Йорку відкрили новий футуристичний парк

Локація побудована на бетонних колонах і є "повітряної" за своєю архітектурою. У парку багато доріжок, дерев, сцен для виступів і барів, повідомляє Кореспондент.

У Нью-Йорку на Манхеттені відкрили унікальний по дизайну та архітектури парк під назвою Little Island, відкритого для всіх бажаючих. Це - острів площею 10 000 м2. Відео нової американської локації опуліковано на YouTube.

Відзначається, що парк побудували на 132 бетонних колонах. Він розташований біля берега річки Гудзон.

Ідея проекту Little Island належить групі Heatherwick Studio, в яку входить британський дизайнер Томас Хізервік. Будівництво парку обійшлося в 260 мільйонів доларів. Його профінансував місцевий підприємець Баррі Діллер разом з дружиною - модельєром Діаною фон Фюрстенберг.

Спорудження парку почалося ще в 2016 році. Однак воно затягнулося через суд з громадською організацією The City Club of New York.

Локація багата доріжками, деревами, сценами для виступів і барами. У планах відкриття в Little Island нічного клубу.