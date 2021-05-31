Вчителям піднімуть зарплату: скільки додадуть

Кабінет міністрів ставить за мету підвищити мінімальну заробітну плату вчителів до рівня середньої зарплати в Україні, повідомляє УНИАН.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука".

"Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%. Але, звичайно, наша мета - це не менше ніж середня зарплата в країні повинна складати мінімальний базис для вчителів, для педагогів" , - сказав він.

Держбюджет - 2021 і обіцяне підвищення зарплат