Вчителям піднімуть зарплату: скільки додадуть
Кабінет міністрів ставить за мету підвищити мінімальну заробітну плату вчителів до рівня середньої зарплати в Україні, повідомляє УНИАН.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука".
"Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%. Але, звичайно, наша мета - це не менше ніж середня зарплата в країні повинна складати мінімальний базис для вчителів, для педагогів", - сказав він.
Держбюджет - 2021 і обіцяне підвищення зарплат
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 16 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти будуть підвищено зарплати на 26%, медикам – на 30%.
- Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року зростуть майже на 30%.
- 20 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході засідання уряду заявив про те, що у 2021 році в Україні будуть збільшені зарплати вчителям і медикам.
- Того ж дня, 20 січня 2021 року, стало відомо про те, що Кабмін затвердив нову тарифну сітку для "бюджетників".
- Загальний бюджет освіти складе 173,8 млрд грн. Для виплат зарплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 млрд грн, що на 21,2 млрд грн більше у порівнянні з 2020 роком.
- За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у квітні 2021 року зросла у порівнянні з квітнем 2020 року на 29,8% - до 13 тис. Реальна заробітна плата за рік зросла на 20%.
- Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 - 6 тис. Це на 1 тис. 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.
- Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становить 4 тис. 859 грн, що на 809 грн більше, ніж було з Вересня 2020 року.