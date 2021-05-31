Назван найкращий колір для стильного манікюру, натомість бежевого

На сьогоднішній день замість звичного бежевого кольору у тренді універсальний та простий світло-коричневий відтінок або близький до шоколадного. Він добре виглядає на будь-якій довжині нігтів і має нейтральні властивості, повідомляє Обозреватель.

Актуальні об'ємні геометричні візерунки й вензелі на світло-коричневому лаку, а також додатково можна декорувати нігті золотом. Детальніше про модний відтінок цього сезону – читайте далі в матеріалі.

Для святкового манікюру підійде поєднання коричневого з золотом. Фольгою, блискітками, пудрою можна декорувати нігті як з темно-коричневим, так і світло-коричневим лаком.

На сьогоднішній день популярний світло-коричневий відтінок, який близький до шоколадному. Джерело: instagram.com/betina_goldstein

Крім того, дизайн можна доповнити стразами, матовим топом або об'ємними елементами. Також коричневий відтінок добре поєднується з базовими відтінками: чорним, білим, сірим, бежевим.

Дизайн можна доповнити стразами

Для французького манікюру можна використовувати дизайн коричневий з бежевим гель-лаком, але для повсякденного манікюру краще брати світлий відтінок. З яскравих колірних комбінацій можна виділити літній жовто-коричневий та коричневий з рожевим.