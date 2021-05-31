Зростання цін на паливо припинилося

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 31 травня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз стабільний, повідомляє РБК-Украина.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,17 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,93 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр (0,01 гривень), на автогаз - 15,71 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: