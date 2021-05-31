У Києві ексдиректор відділення банку вкрав 900 тис. грн

У Києві повідомили про підозру ексдиректору одного зі столичних банків. Його підозрюють у заволодінні 900 тис. гривень, повідомляє Сегодня.

"Оболонською окружною прокуратурою Києва повідомлено про підозру колишнього директора одного із столичних банків у привласнені майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)" ,- йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що протягом 2016 – 2018 років підозрюваний перебував на посаді директора відділення банку та мав доступ до грошей. Він протягом двох років привласнив близько 900 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.