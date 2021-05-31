Єрмак зустрівся з генсекретаркою ОБСЄ

Генеральна секретарка Організації з безпеки і співробітництва в Європі Хельга Шмід заявила, що Україна має докладати зусилля для підтримки жителів ОРДЛО й здійснювати кроки на шляху до примирення, повідомляє Обозреватель.

На це глава Офісу президента Андрій Єрмак відповів, що можливості розв'язання таких проблем зростуть, якщо російські найманці дотримуватимуться режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йшлося на їхній зустрічі, передає пресслужба ОП. З української сторони в ній також взяли учать голова і представники делегації в Тристоронній контактні групі (ТКГ), а від іноземної – спеціальна представниця чинного Голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау та голова СММ Яшар Чевік.

"Хотіла б наголосити на необхідності того, щоб лінія дотику в жодному разі не стала лінією розколу чи розділу. Потрібно докладати максимум зусиль, щоб надавати відповідну гуманітарну підтримку. Кажу також про пенсійне забезпечення. Мають бути зроблені кроки на шляху до примирення" , – наголосила європейська чиновниця.

Вона визнала, що пандемія COVID-19 внесла свої корективи в реалії – зокрема, на 97% впала кількість перетинів лінії зіткнення. Водночас Шмід висловила вдячність Україні за те, що з нашого боку КПВВ на Донбасі залишаються відкритими.

Керівник ОПУ зустрівся з генеральною секретаркою ОБСЄ. Джерело: president.gov.ua

Генсекретарка ОБСЄ вказала на суттєве обмеження свободи пересування спостерігачів моніторингової місії.

"Понад 90% цих випадків – по той бік лінії зіткнення. Також тривожна тенденція – збільшення кількості випадків глушіння сигналу безпілотних літальних апаратів, втручання в роботу технічних засобів місії" , – додала Шмід.

В пресслужбі ОП пояснюють, під час цього засідання співрозмовники обговорили підсумки зустрічі радників лідерів країн-учасниць "нормандського формату", яка відбулася 26 травня у форматі відеоконференції, ситуацію на Донбасі й перебіг роботи місії ОБСЄ в Україні.

Тут Єрмак подякував місії за зусилля в напрямку повернення миру в Україну, а Шмід заявила, що представники СММ роблять усе можливе для досягнення прогресу у врегулюванні ситуації на сході нашої країни.