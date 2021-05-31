На території окупованого Донбасу проведуть аналог ЗНО

Вперше за сім років окупації українського Донбасу на цих територіях проводиться російський Єдиний державний іспит. Це аналог українського Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), результати якого потрібні для вступу до вишу, повідомляє РБК-Украина.

Повідомляється, що сьогодні відкрилися чотири пункти здачі ЄДІ - два в окупованому Донецьку і по одному в Горлівці та Макіївці. Очікується, що іспит складуть майже 500 випускників.

Відзначимо, ЄДІ - це основна форма вступних випробувань до російських вишів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запускає підготовчі курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу. Ці курси проводитимуться на базі 23 вищих навчальних закладів, слухачів забезпечать житлом, їм також платитимуть стипендію.