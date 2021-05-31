В "ДНР" скасують комендантську годину

Голова самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилін Денис Володимирович дав наказ скасувати дію комендантської години у вихідні дні в літній період.

Про це повідомляють Вести.

Згідно з новими правилами, жителі "ДНР" зможуть перебувати на вулиці з 23.00 п'ятниці до 4.00 неділі без будь-яких обмежень. У той же час заборона на прогулянки в нічний час в будні дні збережеться. Пом'якшення режиму триватиме лише до 15 вересня.