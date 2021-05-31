Москва пообіцяла допомогти Мінську у зв'язку із санкціями

Росія пообіцяла свою допомогу Білорусі в разі, якщо Євросоюз удасться до економічних санкцій щодо неї. Москва також закликала "не приймати імпульсивних заходів, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив директор Департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Дмитро Бірічевський.

"Я думаю, що ми будемо захищати нашого партнера Білорусь, допомагати нашим союзникам. А те, що придумують західники проти Білорусі, викликає абсолютно негативні емоції. Тому що перш за все треба провести розслідування того, що сталося, а потім думати над тим, як на це реагувати, а не робити поспішні заяви ", - сказав дипломат.

Він зазначив, що підхід Москви "полягає в тому, щоб не приймати імпульсивних заходів".

Зокрема, говорячи про можливу заборону транзиту російського газу, Бірічевскій сказав, що "треба порахувати, як це відіб'ється на економіці, на наявних контрактах".