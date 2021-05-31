Міжбанк: активність учасників мінімальна

Як ми і припускали, торгівля на міжбанківському валютному ринку в режимі ТОМ (з розрахунками завтрашнім числом) в останній день місяця не викликала особливого ентузіазму ні в банків, ні в їхніх клієнтів, які подбали про те, щоб завершити свої операції заздалегідь.

Те, що відбувається сьогодні, навіть малоактивною торгівлею назвати складно: ринок просто заснув. Станом на 13:00 в системі Bloomberg зареєстровано угод всього на 10 млн доларів - в 7-8 разів менше, ніж зазвичай до цього часу.

Подібна картина спостерігається і на готівковому валютному ринку, де падіння інтересу до покупок валюти майже до нуля змушує оптові обмінні пункти знижувати цінник. До обідньої перерви в Києві готівкового «американця» щосили пропонують по 27,45 гривень - це дешевше, ніж безготівковий долар на міжбанку. Але навіть за такою ціною продати його складно. Після Дня Міста в Києві, коли кияни і гості міста тільки здавали валюту і практично не купували, багато хто скаржиться на проблему нестачі гривні для розрахунків.

Трохи краща ситуація з євро. Зниження євро на FOREX синхронно з опусканням цінника на готівковий долар сприяли здешевленню і готівкової євровалюти, яку сьогодні вже можна купити по 33,40-33,43 гривні. Така ціна здалася привабливою, тому попит на готівковий євро сьогодні трохи краще, ніж долар (хоча говорити про сильний попит не доводиться).

Приблизно на 1 копійку, до 3,72-3,74 гривень за 10 рублів подешевшав готівковий російський рубль. Точніше, пропозицій по 3,75 гривні за 10 рублів в місті стало менше (деякі обмінні пункти, з метою швидше продати готівкову російську валюту, просто переставили курс продажу з 3,75 на 3,74). В цілому ж, можна констатувати стабільність ціни російського рубля, обсяги операцій за яким неухильно знижуються через політичні причини.

У той же час, як повідомили порталу «Курс України», зростає обсяг операцій з польським злотим. Поліпшення обстановки з коронавірусом і зростання кількості українців, які працюють в Польщі, підвищують інтерес до операцій з цією валютою, обсяг яких вже істотно перевершує обсяг операцій з російським рублем. В даний час злотий в Києві продають по 7,43-7,45 гривень.