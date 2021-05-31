Кращі країни для комфортної відпустки в червні

До літа на календарі - один день, а пляжний сезон вже почався не тільки в Україні, але і в багатьох доступних для українців країнах з м'яким морським кліматом, повідомляє РБК-Украина.

За даними Українського гідрометцентру, вода в Чорному та Азовському морях вже кілька днів тому прогрілася до комфортних 21 градусів тепла.

Пляжний сезон відкривається: куди поїхати на початку літа

Туреччина. Пляжний сезон в цій курортній країні набирає обертів. За даними карти погоди в реальному часі windy.com, найтепліше море зараз на узбережжі Анталії – 25 градусів, а повітря на курортах Середземного моря – 22-25 градусів.

Для поїздки потрібна страховка і онлайн-реєстрація для отримання HES-коду здоров'я. Карантинні обмеження на туристів не поширюються.

Болгарія. Пляжний сезон на сонячному узбережжі Чорного моря починається в червні. Вода там прогрілася поки тільки для любителів освіжитися - практично на всіх курортах на рівні 16-18 градусів. Температура повітря - 17-18 градусів.

Для поїздки необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту за 72 години.

Чорногорія. Найтепліше в ці дні на курорті Петровац – повітря прогрілося до 19 градусів, а вода – до 20.

Українці можуть в'їжджати в Чорногорію без будь-яких обмежень - без віз і ПЛР-тестів. Мандрівники також можуть зробити безкоштовні ПЛР-тести для повернення додому, а в разі хвороби лікувати від COVID на відпочинку обіцяють за рахунок держави.

Албанія. Ця країна знаходиться південніше Чорногорії, тому літня погода там відчувається трохи раніше. Наприклад, на курортах Саранда і Вльора вода прогрілася до 19-20 градусів, як і повітря вдень.

Це повністю відкрита для туризму країна. Для українців обмежень для в'їзду немає. ПЛР-тест при перетині кордону не потрібен, як і віза.

Хорватія. Температура води біля узбережжя цієї країни прогрілася до 19-20 градусів. Найтепліше - в Дубровнику. Вдень повітря прогрівається до 20 градусів.

Для поїздки в Хорватію необхідно надати негативний ПЛР-тест, дійсний 72 години або довідку про одужання від COVID. Також необхідно документально підтвердити оплату готелю або апартаментів, або підтвердження про власність житла або яхти в Хорватії.

Курортні острови і Егейське море

Греція. Відкриття кордонів з 15 травня для іноземців, включаючи українців, ознаменувало і початок пляжного сезону. Втім, погода в Греції зараз, як і в більшості сусідніх країн - не спекотна. Вода в морі на більшості курортів прогрілася до 21 градуса. Повітря найбільше прогрілося в Геракліоні на острові Крит – до 26 градусів.

Для поїздки необхідно заповнити онлайн-анкету на державному сайті. Також можна пред'явити документ про вакцинацію, завершену більше двох тижнів тому, або негативний результат ПЛР-тесту, дійсний 72 години. Також приймаються інші варіанти ковід-документів: довідка про перенесений COVID або тест на антитіла, дійсні від 2 до 9 місяців з дня видачі.

Кіпр. У цій острівній країні в Середземному морі вода в морі вже прогрілася до 22-23 градусів тепла. Найтепліше на курорті Айя-Напа і в Лімассолі – 24-26 градусів тепла.

Для поїздки на Кіпр українським туристам необхідно отримати негативні результат ПЛР-тесту за 72 години, зареєструватися на платформі CyprusFlightPass, і другий тест здати в аеропорту прибуття за 30-32 Євро.

Україна: яка погода на морі

В останній день травня на морських курортах України встановилася комфортна погода для пляжного відпочинку. Наприклад, у Скадовську на Чорному морі вода прогрілася до 20 градусів, повітря – до 21, у Генічеську та Кирилівці на Азовському морі вода - 21 градус, повітря – до 24 градусів.

Для поїздки на українські курорти відсутні вимоги ПЛР-тестів. Туристів просять дотримуватися загальних карантинних обмежень - масковийий режим, дистанція, дезінфекція.