Шкарлет повідомив, скільки коштуватиме будівництво "Президентського університету"

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Територіально локація - це 16 гектарів на ВДНГ... В цілому розвиток "Президентського університету" спільно з біокластером і біоклінікою є логічним завершенням просторового розвитку території ВДНГ, для того, щоб студенти мали можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури одночасно", - сказав він на прес-конференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука".

Згідно представленої концепції, територія Університету буде займати 16 га, загальна площа забудови - 25,8 тисяч квадратних метрів.

На території закладу буде 11 кампусів, серед яких: 5 профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Міністр зазначив, що реалізація концепту протягом трьох років з підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням обійдеться в 7,2 млрд грн.