В яких випадках макарони здатні нашкодити здоров'ю

Макарони можуть бути корисними та навіть використовуються в дієтичному харчуванні. Але в деяких випадках цей продукт здатний нашкодити здоров'ю. Фахівці рекомендують вживати його, дотримуючись певні умови, повідомляє Російська газета.

Як розповів доктор медичних наук, лікар-дієтолог Маріят Мухіна, макарони з твердих сортів пшениці, які містять багато білка, можна порівняти з молочними продуктами або з м'ясом. Також корисними можуть бути макарони з гречки, сої, скляна рисова локшина і макарони з висівкового борошна.

При відсутності протипоказань експерт рекомендує включати їх в раціон. Причому на основі макаронів з твердих сортів пшениці навіть розроблені дієти для схуднення. Але в таких стравах не варто використовувати жирні соуси. Зате макарони можна вживати навіть увечері.

"Макаронами з твердих сортів пшениці доцільно вечеряти, особливо якщо у людини порушений сон, тому що амінокислоти, що містяться в них, сприяють синтезу нейромедіаторів, відбувається седативну дію на нервову систему. Є макарони на ніч рекомендується також через те, що вони містять марганець , він впливає на центральну нервову систему, підсилює сонливість ", - зазначає Маріят Мухіна.

Є ще одна важлива умова, на яке вказує експерт. Вона рекомендує вживати лише свіжі макарони. За її словами, при повторному розігріванні, особливо в мікрохвильовці, що міститься в цьому продукті крохмаль, стає модифікованим і погано перетравлюється. Але є й інша проблема.