Toyota Mirai встановив новий рекорд пробігу на водні

Toyota Mirai встановив новий рекорд пробігу на водні

Toyota Mirai встановив новий світовий рекорд дальності ходу без дозаправки. За громадським дорогам французьких департаментів Луар і Шер і Ендр і Луара автомобіль проїхав більше тисячі кілометрів, повідомляє Autoconsulting.

Рекордний заїзд відбувся 26 травня. Близько шостої ранку Toyota Mirai другого покоління виїхав з водневої станції HysetCo (венчурне підприємство Toyota і Air Liquide) у французькій комуні Орлі південніше Парижа і відправився в пробіг через департаменти Луар і Шер і Ендр і Луара. В цілому автомобіль проїхав 1003 кілометри, що на 116 більше результату водневого кросовера Hyundai Nexo і на 353 паспортного пробігу. При цьому на машині по черзі змінилися чотири водії.

Для рекордного заїзду седан Mirai заправили так званим зеленим воднем. Енергію для його генерації отримують з поновлюваних джерел, що означає повну відсутність шкідливих викидів. Середня витрата на маршруті склав 0,55 кілограма водню на 100 кілометрів. За словами Toyota, водії використовували економічний стиль водіння, з плавними розгону і зупинками, але без спеціальних технік, недоступних рядовим автовласникам.

Нагадаємо, що в Україні вже з'явився перший Toyota Mirai. Що він собою являє? - дивіться в цьому відео.

Новини

analytics