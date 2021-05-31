Toyota Mirai встановив новий рекорд пробігу на водні

Toyota Mirai встановив новий світовий рекорд дальності ходу без дозаправки. За громадським дорогам французьких департаментів Луар і Шер і Ендр і Луара автомобіль проїхав більше тисячі кілометрів, повідомляє Autoconsulting.

Рекордний заїзд відбувся 26 травня. Близько шостої ранку Toyota Mirai другого покоління виїхав з водневої станції HysetCo (венчурне підприємство Toyota і Air Liquide) у французькій комуні Орлі південніше Парижа і відправився в пробіг через департаменти Луар і Шер і Ендр і Луара. В цілому автомобіль проїхав 1003 кілометри, що на 116 більше результату водневого кросовера Hyundai Nexo і на 353 паспортного пробігу. При цьому на машині по черзі змінилися чотири водії.

Для рекордного заїзду седан Mirai заправили так званим зеленим воднем. Енергію для його генерації отримують з поновлюваних джерел, що означає повну відсутність шкідливих викидів. Середня витрата на маршруті склав 0,55 кілограма водню на 100 кілометрів. За словами Toyota, водії використовували економічний стиль водіння, з плавними розгону і зупинками, але без спеціальних технік, недоступних рядовим автовласникам.

Нагадаємо, що в Україні вже з'явився перший Toyota Mirai. Що він собою являє? - дивіться в цьому відео.