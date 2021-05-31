На Київщині поліція вилучила коноплю на 8 млн грн

Зловмисник у підвалі власного будинку облаштував два приміщення під вирощування наркотичних рослин у штучних умовах, повідомляє НПУ.

Як встановили поліцейські, незаконне вирощування рослин коноплі організував 54-річний мешканець села Петрушки Бучанського району. З метою недопущення свого викриття нарколабораторію з вирощування конопель він облаштував у підвалі будинку, обладнавши її спеціальним приладдям: датчиками температури та вологості, освітленням, лампами обігріву та вентиляторами для сушіння.

Під час обшуку домоволодіння правоохоронці виявили підвішені рослини коноплі, які вже сушилися (40 кг), та 25 одиниць різного обладнання для їх вирощування.

Вартість вилученої наркосировини за цінами “чорного ринку” сягає близько восьми мільйонів гривень.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Після отримання результатів дослідження вирішуватиметься питання про повідомлення чоловіку підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.