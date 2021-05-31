ЗСУ проведуть навчання на Херсонщині: жителів закликають не панікувати

У Херсонській області з 1 по 3 червня заплановані навчання Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської обласної державної адміністрації, повідомляє Деловая столица.

"До уваги жителів Херсонської області! З 01 по 03 червня заплановано проведення комплексу навчань з силами і засобами протиповітряної оборони на державному випробувальному полігоні Збройних Сил України в Скадовському районі Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дані заходи приймаються з урахуванням необхідності в нарощуванні бойових можливостей ЗСУ та з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці.

У зв'язку з цим жителів Херсонщини закликали зберігати спокій і не піддаватися паніці.