У столичних ТЦ впала вартість оренди

У першому кварталі 2021 року фіксовані орендні ставки в торгових центрах Києва знизилися на 18,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ціна на приміщення галереї моди площею 50-200 кв. м становить $ 22,8, або 634 грн, повідомляє UBR.

При цьому питання справедливого нарахування оренди в карантинних умовах досі залишається вкрай складним і дискусійним, розповів керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник.

"Закриття торгових центрів призвело до активного росту онлайн-платформ операторів, фізичні магазини перетворилися в точки видачі онлайн-замовлень або перейшли на доставку за допомогою кур'єрських / поштових сервісів" , - говорить експерт.

Ризики, пов'язані з пандемією, торгові мережі намагаються перекласти на девелопера. Наприклад, прив'язують орендну плату до відсотка від обороту, рівню заповнюваності торгового об'єкта, визначеної відвідуваності, фіксують мінімальні суми орендних платежів.

Своєю чергою орендарі домагаються компромісних рішень: індивідуальних знижок, орендних канікул на час карантину, пільгових періодів для запуску тощо.

Загалом товарообіг у квітні збільшився на 23,8% в порівнянні з таким самим місяцем 2020-го.