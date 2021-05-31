Мінфін звітував про обсяг виданих "Доступних кредитів 5-7-9%"

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 17 037 кредитів на загальну суму в 43,9 млрд грн, повідомляє Экономическая правда.

Зокрема, 17,888 млрд грн видали в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 5,74 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 20,326 млрд грн у якості антикризових кредитів.

За останній тиждень уповноважені банки видали 603 кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн.

На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 30 банками.