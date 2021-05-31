Nestle зізналася у виробництві нездорового харчування

Один з найбільших в світі виробників продуктів харчування - швейцарська компанія Nestle - зізналася, що більшість її продуктів не відповідають загальноприйнятим визначенням здорового харчування, повідомляє Лента.ру.

Про це йдеться у внутрішній презентації компанії. Витяги з неї призводить Financial Times (FT). Газета уточнює, що таке повідомлення було на початку року поширено серед топ-менеджменту Nestle. У документі, зокрема, йдеться про те, що тільки 37 відсотків фірмової продукції перевищують 3,5 пункту відповідно до системи здорового харчування Австралії. Ця п'ятибальна система використовується для досліджень по всьому світу.

У Nestle вказали, що 3,5 бала в цій системі - той поріг, після якого харчування вважається здоровим. Однак частина продукції не набрала потрібного рейтингу. Так, нездоровими визнані 96 відсотків товарів в сегменті кави і напоїв, а в сегменті цукерок і морозива - 99 відсотків. Даних про дитяче харчування, корми для тварин та ліки, що випускаються Nestle, немає.

Окремо в презентації, яка потрапила до журналістів, прописані недоліки конкретних продуктів. Наприклад, в піці DiGiorno міститься близько 40 відсотків рекомендованої денної дози натрію, а в піці Hot Pockets - майже половина (48 відсотків) добової норми.

У самій компанії FT розповіли, що за останні роки вже істотно скоротила вміст цукру і натрію в продуктах і зараз активно працює над оновленням програми в сфері харчування та здоров'я.