Апеляційний суд розгляне справу Стерненка щодо тортур (трансляція)

Апеляційний суд розгляне справу Стерненка щодо тортур (трансляція)

31 травня Одеський апеляційний суд повинен винести рішення за вироком радикалу Сергію Стерненку, якого звинувачують у викраденні та тортурах людини. На попередньому засіданні він вислухав сторони й пішов до дорадчої кімнати, повідомляє Страна.ua.

Початок сьогоднішнього засідання заплановано на 14:00.

Нагадаємо, що 23 лютого суд в Одесі засудив Сергія Стерненка до семи років в'язниці й конфіскації половини майна у справі про викрадення й катування у 2015 році депутата Лиманського селищної ради Сергія Щербича.

Потерпілий розповів, що його посадили в машину, зв'язали руки й надягли на голову пакет. Стерненко його бив, стріляв над вухом, вимагаючи, щоб він склав повноваження депутата райради.

Адвокати Стерненка наполягають, що в справі про викрадення й катування людини докази проти їх підзахисного є необґрунтованими.

Суд над Сергієм Стерненком (пряма трансляція)

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