Апеляційний суд розгляне справу Стерненка щодо тортур (трансляція)

31 травня Одеський апеляційний суд повинен винести рішення за вироком радикалу Сергію Стерненку, якого звинувачують у викраденні та тортурах людини. На попередньому засіданні він вислухав сторони й пішов до дорадчої кімнати, повідомляє Страна.ua.

Початок сьогоднішнього засідання заплановано на 14:00.

Нагадаємо, що 23 лютого суд в Одесі засудив Сергія Стерненка до семи років в'язниці й конфіскації половини майна у справі про викрадення й катування у 2015 році депутата Лиманського селищної ради Сергія Щербича.

Потерпілий розповів, що його посадили в машину, зв'язали руки й надягли на голову пакет. Стерненко його бив, стріляв над вухом, вимагаючи, щоб він склав повноваження депутата райради.

Адвокати Стерненка наполягають, що в справі про викрадення й катування людини докази проти їх підзахисного є необґрунтованими.