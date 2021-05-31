Росія пообіцяла США ряд "некомфортних сигналів"
Порядки денні в Росії та США не збігаються напередодні майбутньої зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, посилаючись на заступника голови російського МЗС Сергія Рябкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Порядки денні США й РФ не збігаються, але ми традиційно готові реагувати на будь-які постановки питань з американської сторони. На жаль, зустрічної готовності спостерігається набагато менше і рідше", – зазначив Рябков.
Разом з тим заступник міністра заявив, що найближчими днями Вашингтон отримає з Москви цілий ряд
"некомфортних сигналів", які не пов'язані з майбутнім самітом глав держав.
Перший американо-російський саміт з часу вступу Байдена на пост президента США відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня. Зустріч пройде в кінці вже запланованої поїздки Байдена до Великобританії на саміт G7 і до Брюсселя на зустріч лідерів НАТО.
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що на саміті буде розглянуто
"повний спектр важливих питань", оскільки США прагнуть
"відновити передбачуваність і стабільність" своїх відносин з Росією.
Фактично це ж звучало в коментарях держсекретаря США Ентоні Блінкена під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Ісландії минулого тижня, оскільки, за його словами, метою Байдена були
"передбачувані, стабільні відносини з Росією".