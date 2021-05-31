Вчена рада позбавить Лукашенко звання почесного доктора КНУ

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров заявляє, що вчена рада КНУ позбавить Олександра Лукашенка, якого ЄС і США не визнають законно обраним президентом Білорусі, звання почесного доктора вузу 7 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я звернувся до Вченої ради напрацювати процедуру, її дійсно сьогодні немає. Але вже три комісії вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна.

7 червня засідання вченої ради університету на якому буде два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка", - сказав він на прес-конференції під час Всеукраїнського форуму" Україна 30. Освіта і наука".

Бугров зазначив, що, знаючи думки більшості членів вченої ради, питання позбавлення звання Лукашенко буде схвалено.