Вчена рада позбавить Лукашенко звання почесного доктора КНУ

Вчена рада позбавить Лукашенко звання почесного доктора КНУ

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров заявляє, що вчена рада КНУ позбавить Олександра Лукашенка, якого ЄС і США не визнають законно обраним президентом Білорусі, звання почесного доктора вузу 7 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я звернувся до Вченої ради напрацювати процедуру, її дійсно сьогодні немає. Але вже три комісії вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами є порушення прав людини, неповага до держави Україна.
7 червня засідання вченої ради університету на якому буде два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка", - сказав він на прес-конференції під час Всеукраїнського форуму" Україна 30. Освіта і наука".

Бугров зазначив, що, знаючи думки більшості членів вченої ради, питання позбавлення звання Лукашенко буде схвалено.

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