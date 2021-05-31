SkyUp запустить польотну програму з аеропортів України на південь

Лоукостер SkyUp наприкінці травня-початку червня запустить масштабну польотну програму з аеропортів України за новими південними напрямками, повідомляє Avianews.

Наприклад, із Запоріжжя авіакомпанія вже полетіла в Стамбул і Батумі, 31 травня відкриє рейс до столиці Албанії Тірани, а з 5 червня - в Тіват у Чорногорії.

Найдешевше вдасться злітати із Запоріжжя в Стамбул - від 1700 грн в одну сторону. Мінімальна ціна на переліт з Тівата в Запоріжжі стартує від 3100 грн в одну сторону.

Польотна програма з Харкова включає рейси в Одесу і Тіват. Вони вже запущені. Переліт з Харкова до Одеси коштує мінімум 900 грн в одну сторону, з Тівата до Харкова - 2900 грн в одну сторону.

Зі Львова вже можна дістатися рейсами SkyUp в Одесу. Квитки коштують від 900 грн в один бік. Також з 30 травня доступні перельоти до Тирани - від 1900-2000 грн в одну сторону, а з 5 червня в Тіват - від 2000-2500 грн в одну сторону.

У цьому літньому розкладі лоукостер відновив внутрішні польоти з Києва в Одесу. Квитки продаються від 800 грн в один бік.

Перед бронюванням перельоту потрібно перевірити, чи дозволений вам в'їзд у країну призначення. Також слід враховувати можливість введення нових карантинних обмежень іноземними державами, що може ускладнити подорож або зробити його неможливим.

Через постійно мінливих правил авіакомпанії регулярно переглядають свій розклад - закривають одні маршрути або скорочують частоту польотів і відкривають нові.

За українськими правилами, пасажир може розраховувати на компенсацію у разі скасування рейсу тільки в разі, якщо до вильоту залишилося менше 2 тижнів.

Якщо авіакомпанія встигне попередити пасажира раніше про скасування рейсу, він зможе отримати тільки повне повернення вартості авіаквитка. При цьому переказ грошей назад на рахунок може зайняти кілька тижнів або навіть місяців.