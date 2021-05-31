Лікар розповів, як побороти залежність від крапель в ніс

Іноді людина сама не помічає, як починає залежати від крапель для носа. Та непомітно для себе частіше починає використовувати краплі, збільшуючи дозу. Отоларинголог, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії Марина Внукова розповіла як лікувати залежність від судинозвужувальних препаратів, повідомляє Clutch.

Залежність від судинозвужувальних крапель дає серйозні ускладнення на судини організму. У тому числі й судини головного органу - серця.

Основними ознаками залежності від крапель є:

тривалий (понад тиждень) прийняття крапель;

разова доза не усуває закладеність носа;

людина постійно носить краплі з собою;

якщо крапель з собою немає, з'являється занепокоєння;

безпричинне закапування крапель.

Існує кілька варіантів позбавлення від крапель в ніс:

відмова від препарату (різкий, поступовий);

заміна крапель;

оперативне лікування.

У ситуаціях, коли слизова оболонка носа сильно гіпертрофована навіть після відмови від крапель, пацієнт не зможе вільно дихати носом. У таких ситуаціях рекомендується хірургічне лікування. Після місцевої анестезії в носові ходи вводиться радіохвильовий зонд, що викликає рубцювання судин. Після такої операції носове дихання швидко відновлюється. Триває 5 хв і амбулаторно, тобто пацієнт іде додому.