На Зеленського подали заяву в НАБУ у справі "Великого будівництва"
Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заяву проти президента Володимира Зеленського за розкрадання бюджетних коштів на проєкті "Велике будівництво" в особливо великих розмірах, повідомляє Букви.
“Користуючись нагодою, подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Олександровичем Зеленським з розкрадання в особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проєкту “Велике Будівництво”, – написав Омелян.
Ексміністр зазначив, що це буде не єдина справа проти Зеленського,
“після справ про державну зраду й узурпацію влади”.
“Сподіваюся, що доля моєї заяви буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на Укрзалізниці у 2017 році”, – наголосив він.
Відомо, що ще в листопаді 2020 року генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала розпорядження щодо перевірки дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми “Велике будівництво” президента Володимира Зеленського.