На Зеленського подали заяву в НАБУ у справі "Великого будівництва"

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заяву проти президента Володимира Зеленського за розкрадання бюджетних коштів на проєкті "Велике будівництво" в особливо великих розмірах, повідомляє Букви.

“Користуючись нагодою, подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Олександровичем Зеленським з розкрадання в особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проєкту “Велике Будівництво”, – написав Омелян.

Ексміністр зазначив, що це буде не єдина справа проти Зеленського, “після справ про державну зраду й узурпацію влади” .

“Сподіваюся, що доля моєї заяви буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на Укрзалізниці у 2017 році”, – наголосив він.

Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

Відомо, що ще в листопаді 2020 року генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала розпорядження щодо перевірки дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми “Велике будівництво” президента Володимира Зеленського.