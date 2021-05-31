США відновлюють санкції проти білоруських нафтових компаній
Міністерство фінансів США з 3 червня відновить дію санкцій щодо 9 білоруських державних компаній, зокрема "Білоруського нафтового торгового дому" і "Белнафтехіму, повідомляє UBR.
Як уточнили у відомстві, відповідне рішення було прийнято у зв'язку з інцидентом, який стався 23 травня з літаком компанії Ryanair.
Агентство відзначає, що під санкції, зокрема, підпали промислові підприємства, а також нафтосервісний майданчик.
"Ембарго торкнеться дев'яти державних підприємств Білорусі, які були звільнені з-під дії обмежень серією генеральних ліцензій Міністерства фінансів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у 2006 році США ввели санкції проти дев'яти білоруських державних компаній за "підрив демократії". Це були "Білоруський нафтовий торговий дім", "Белнафтехім", його американська філія, компанія "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", "Нафтан" і "Полоцьк Скловолокно". У 2015 році дію санкцій призупинили завдяки
"деякому прогресу в області демократії та прав людини".