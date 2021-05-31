США відновлюють санкції проти білоруських нафтових компаній

Міністерство фінансів США з 3 червня відновить дію санкцій щодо 9 білоруських державних компаній, зокрема "Білоруського нафтового торгового дому" і "Белнафтехіму, повідомляє UBR.

Як уточнили у відомстві, відповідне рішення було прийнято у зв'язку з інцидентом, який стався 23 травня з літаком компанії Ryanair.

Агентство відзначає, що під санкції, зокрема, підпали промислові підприємства, а також нафтосервісний майданчик.

"Ембарго торкнеться дев'яти державних підприємств Білорусі, які були звільнені з-під дії обмежень серією генеральних ліцензій Міністерства фінансів", - йдеться в повідомленні.