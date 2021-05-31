Нова хвиля пандемії нашкодила виробництву Apple та Samsung
Сплеск захворюваності коронавірусом у північних промислових регіонах В'єтнаму змусив заводи скорочувати виробництво. Постраждали підприємства-постачальники ряду технологічних гігантів, таких як Apple і Samsung, повідомляє УНИАН.
Протягом 2020 року В'єтнам здебільшого успішно стримував епідемію, але зараз захворюваність почала зростати. З кінця квітня захворіли понад три тисячі людей.
У столиці влада посилила карантин - ресторани закрилися, а публічні заходи були заборонені.
Чотири джерела в бізнес-середовищі заявили, що заходи локдауну вже торкнулися їх роботи. Зростає стурбованість з приводу порушення ланцюжка постачання.
У одного з постачальників Apple заявили, що були змушені розділити робочу силу на дві зміни, назвавши це
«тимчасовим заходом, можливо до двох тижнів». Якщо локдаун почне затягуватися, ланцюг поставок буде більш-менш порушено.
Спалах епідемії торкнувся провінції Бакнінь, де знаходяться заводи-постачальники продукції для Samsung, LG, Foxconn та інших технологічних компаній. Влада була змушена ввести там комендантську годину і обмеження на переміщення.
За даними уряду, на В'єтнам припадає половина світового виробництва телефонів і планшетів Samsung.
Влада почала вакцинувати співробітників заводів в провінціях Бакнінь і Бакзянг, щоб забезпечити роботу промисловості. Уряд також закликає місцеву владу посилити боротьбу з епідемією.