Нова хвиля пандемії нашкодила виробництву Apple та Samsung

Сплеск захворюваності коронавірусом у північних промислових регіонах В'єтнаму змусив заводи скорочувати виробництво. Постраждали підприємства-постачальники ряду технологічних гігантів, таких як Apple і Samsung, повідомляє УНИАН.

Протягом 2020 року В'єтнам здебільшого успішно стримував епідемію, але зараз захворюваність почала зростати. З кінця квітня захворіли понад три тисячі людей.



У столиці влада посилила карантин - ресторани закрилися, а публічні заходи були заборонені.

Чотири джерела в бізнес-середовищі заявили, що заходи локдауну вже торкнулися їх роботи. Зростає стурбованість з приводу порушення ланцюжка постачання.

У одного з постачальників Apple заявили, що були змушені розділити робочу силу на дві зміни, назвавши це «тимчасовим заходом, можливо до двох тижнів» . Якщо локдаун почне затягуватися, ланцюг поставок буде більш-менш порушено.

Спалах епідемії торкнувся провінції Бакнінь, де знаходяться заводи-постачальники продукції для Samsung, LG, Foxconn та інших технологічних компаній. Влада була змушена ввести там комендантську годину і обмеження на переміщення.

За даними уряду, на В'єтнам припадає половина світового виробництва телефонів і планшетів Samsung.

Влада почала вакцинувати співробітників заводів в провінціях Бакнінь і Бакзянг, щоб забезпечити роботу промисловості. Уряд також закликає місцеву владу посилити боротьбу з епідемією.