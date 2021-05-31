Усик - Джошуа: Ємельяненко оцінив шанси українця

Російський боєць змішаних (ММА) єдиноборств Олександр Ємельяненко висловив надію на те, що українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) переможе британця Ентоні Джошуа (24-1,22 КО). На думку представника ММА, у нашого співвітчизника є ціла низка переваг перед суперником, повідомляє Обозреватель.

Про це сам Ємельяненко заявив у коментарі "ВсеПроСпорт". Він зазначив, що злий жарт із чемпіоном може зіграти і той факт, що поєдинок пройде в його рідній країні.

Порівняльна характеристика Усика і Джошуа. Джерело: The Sun

"Відмінний бій, буду його чекати з нетерпінням! Звичайно, вболіватиму за Усика. Сподіваюся, він надере дупу Джошуа. Олександр може перемогти завдяки своєму феноменальному боксерському мисленню і приголомшливій швидкості. Чув, що бій планують провести в Англії. Багато хто вважає, що це буде перевагою для Джошуа, але це не так. Мене, наприклад, навпаки, тільки розохочує, коли я виступаю на "воріжій" території" , – сказав Ємельяненко.

Олександр Ємельяненко. Джерело: Imago

Нагадаємо, поєдинок Усика і Джошуа заплановано на кінець серпня цього року.