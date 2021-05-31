Porsche 911 перетворили на електромобіль

Британська компанія Everrati представила проект електромобіля на базі Porsche 911 (964) 1991 року. Завдяки 500-сильному мотору електрокар набирає першу "сотні" менш ніж за 4 секунди, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль пройшов повну реставрацію, але замість традиційного ДВС в рух його приводить потужний 500-сильний електромотор.

Автомобіль пройшов повну реставрацію, але замість традиційного ДВС в рух його приводить потужний 500-сильний електромотор. Джерело: everrati.com

Живлення для двигуна забезпечує батарея енергоємністю 53 кВтг. При повністю зарядженої АКБ автомобіль здатний подолати без зупинки близько 240 км.

При повністю зарядженої АКБ автомобіль здатний подолати без зупинки близько 240 км. Джерело: everrati.com

Цікаво, що компанія пропонує не тільки перетворити бензиновий автомобіль в електричний, але і зберегти ДВС з трансмісією в робочому стані. Причому, при бажанні автомобіль можна знову зробити бензиновим. Якщо подібна трансформація не планується, оригінальний силовий агрегат в Everrati можуть відреставрувати, помістити на зберігання або навіть перетворити на витвір мистецтва.

При бажанні автомобіль можна знову зробити бензиновим. Джерело: everrati.com

У доведенні машини брав участь чемпіон британської кільцевої серії BTCC та гонщик чемпіонату Porsche Carrera Cup Тім Харві. Зокрема, під його керівництвом була перероблена задня підвіска, яка отримала нові тяги, втулки та регульовані амортизатори. При бажанні можна замовити повністю регульовані підвіску.

Частина кузовних панелей для зниження ваги замінили карбоновими. У салоні з'явилися сучасні крісла Porsche з електроприводами, інфо-розважальна система Porsche Classic Communications Management з підтримкою Bluetooth, а всі прилади виконані у стилістиці Porsche.

Всі прилади виконані в стилістиці Porsche. Джерело: everrati.com

За автомобіль пропонується заплатити значну суму у 250 тисяч фунтів ($ 354 тис) без урахування податків. Замовлення вже приймаються, а готові екземпляри обіцяють вже до кінця року відправити першим клієнтам.