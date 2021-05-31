Чому небезпечні освіжувачі повітря і чим їх замінити

Лікарі застерігають: перед тим, як вдихнути запах аерозолю, варто прочитати, що саме міститься в його складі. І якщо в переліку хімічних термінів будуть такі назви, як формальдегід, етанол, бензол і фталати, то такий спрей купувати ні в якому разі не можна, повідомляє Clutch.

Освіжувачі повітря входять в ТОП-5 найнебезпечніших побутових речей в квартирі, тому що провокують не тільки алергії, але і безпліддя.

«Комплекс речовин під назвою "фталати" відноситься до групи ендокринних руйнівників, тобто речовин, які руйнують ендокринну систему людини. Це призводить до того, що, наприклад, у жінок порушуються репродуктивні функції», – пояснює голова агентства з хімічної безпеки Денис Павловський.

І чим довше ви насолоджуєтеся улюбленим ароматом, тим потужніше він впливає на ваш імунітет.

"Гормональні порушення при тривалому систематичному застосуванні цих препаратів можуть бути істотними. Аж до безпліддя, як у чоловіків, так і у жінок. А ще такі компоненти-справжня хімічна зброя - коментує лікар-терапевт Михайло Соколовський . - В першу чергу вони небезпечні тим, що можуть давати загальнотоксичну дію. Друге питання-це алергічні реакції, наприклад, сльозотеча, нежить, подразнення і почервоніння шкіри, свербіж".

Небезпечний вплив освіжувачів повітря посилюється, коли в приміщенні, де його розпилюють, відсутня правильна циркуляція повітря.

"Всі ці хімічні речовини нікуди не зникають. Якщо приміщення закрите і немає належної вентиляції, ці речовини тривалий час зберігаються в ньому і будуть наражати вас на небезпеку після кожного вдиху", – застерігає Голова агентства з хімічної безпеки.

Яка ж альтернатива небезпечним аерозолям? Виявляється, такий освіжувач можна зробити самостійно. Досить 15-20 крапель ефірного масла змішати з чайною ложкою спирту. Далі суміш вилити в пульверизатор і додати 100 мл дистильованої води. Безпечний і ефективний освіжувач повітря готовий!