Резко вырос спрос на ремонтников: расценки растут

С приходом теплой поры в Украину, начал расти и спрос на услуги всякого рода мастеров и ремонтников, повідомляє UBR.

Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua проанализировал услуги каких специалистов заказывали украинцы в сети этой весной и во сколько они обошлись.

Активнее всего в сети украинцы заказывали сантехников. Этой весной на их услуги было создано около 10 тыс. заказов, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 45% превышает показатели 2019-го года.

Самые популярные задания – ремонт крана и унитаза, устранения течи, установка смесителя и водонагревателя. Средний чек в категории подрос на 6% – 590 грн за один заказ.

Также востребованы и малярные работы – по сравнению с прошлой весной спрос на них увеличился почти на 90%. Популярностью пользуются шпаклевка, отделка, побелка, покраска окон, стен и потолков.

В среднем один заказ обходится в 3000 грн – на 28% больше, чем весной прошлого года.

Спрос на укладку плитки и штукатурные работы вырос почти на 60%. В основном мастеров нанимали, чтобы выложить плитку в ванной, а штукатурщиков – подготовить стены под поклейку обоев. Средний чек за услуги плиточников вырос на 6 % – 5450 грн, а у штукатурщиков на 15% – 5600 грн.

Почти на 50% больше работы и у электриков. Их просили повесить люстру, заменить проводку и розетки, отремонтировать светильник. В среднем один заказ обходится украинцам в 800 грн, что на 12% больше, чем прошлой весной.

"Высокий спрос на строительные и отделочные работы обусловлен стартом строительного сезона, который начался с приходом тепла в Украине и отмены карантинных мер", –заметила руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.

С началом дачного сезона вырос спрос на услуги садовников.

По данным онлайн сервиса заказа услуг, с приходом тепла в Украину спрос на услуги в категории "Сад и огород" вырос на 77% по сравнению с весной прошлого года. Самое популярные задания – обрезка деревьев и подготовка почвы перед посадкой.

Садоводов также просили удалить засохшие ветки, обмороженные побеги и лишние ответвления. Средний чек увеличился на 6% – 590 грн за один заказ.

Всего этой весной на услуги садовников украинцы потратили 2,2 млн грн, что в два раза превышает показатели прошлого года и на 27% – позапрошлого.

По-прежнему актуальна услуга "муж на час". Весной мастеров на все руки заказывали на 62% чаще, чем в прошлом году, а вот средний чек не изменился – 400 грн за один заказ.

Как правило этих специалистов нанимают, чтобы выполнить простую работу по дому: установить замок, собрать диван или столик, повесить картину.

Украинцы экономят деньги, и между покупкой новой техники и ремонтом старой предпочитают второй вариант. В связи с этим спрос на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос на 25%.

Больше работы и у специалистов по мебели. Спрос на ремонт, сборку, перетяжку, изготовление и реставрацию мебели вырос на 45%. Несмотря на ажиотаж, средний чек за услуги не изменился – 1220 грн.