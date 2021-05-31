Україна отримає з Білорусі в 5 разів менше норми бензину

Білоруська нафтова компанія (БНК) в червні поставить в Україну близько 10 тис. тонн бензину марки А-95, при тому, що нормативна щомісячна поставка становить більше ніж 50 тис.тонн, повідомляє УНІАН.

"За великим рахунком, 10 тис. тонн не сильно відрізняється від нуля, але все ж" , - написав Сергій Куюн, посилаючись на своє джерело в БНК.

Куюн також повідомив, що українські компанії вже викупили весь вільний обсяг бензину на литовському нафтопереробному заводі Orlen Lietuva, а деякі трейдери вже підписали контракти на поставки по морю. Також, додав він, певний обсяг бензину буде проведений на Кременчуцькому НПЗ.

Припинення поставок бензину в Україну з Білорусі може призвести до дефіциту пального і зростання цін.

Експерти вважають, що поведінка очолюваної непередбачуваним Олександром Лукашенком Білорусі викликана, скоріше, не бажанням помститися українцям за закриття свого повітряного простору для білоруського авіаперевізника, а необхідністю уникнути дефіциту пального на внутрішньому ринку.

Через санкції уряду США, накладені на білоруський "Нафтан", які набудуть чинності 3 червня, російські компанії "Роснефть" і "Сургутнефтегаз" відмовилися постачати нафту суб'єкту, що знаходиться під санкціями. Таким чином, один з двох білоруських нафтопереробників опинився "не при справах", а другий - Мозирський НПЗ, скоро йде на плановий ремонт.