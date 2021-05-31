Помилки автомобілістів, які може допустити кожен

Автомобільний ринок, як і будь-який інший, працює для того, щоб отримати максимальний прибуток від людей. Тому часто можна зіткнутися з різними торгівельними хитрощами, повідомляє Обозреватель.

Водіїв можуть обманути з гарантією на авто, обіцяною витратою пального чи особливим бензином. Сайт зібрав список із 5 помилок автомобілістів, до яких можна підготуватися і більше їх не робити.

1. У власників автомобілів можуть з’являтися проблеми з гарантією, яка, як неочікувано може виявитися, не буде покривати певні ваші поломки. Видання розповідає про випадок, коли у водія зламався магнітофон в машині, і, коли він захотів її полагодити за гарантією, то дізнався, що вона діє на електричні вузли лише один років, хоча йому обіцяли на п’ять років.

Також не завжди раді безкоштовно допомагати офіційні сервіси, навіть якщо є гарантія. Наприклад, при поломці підвіски на СТО будуть казати, що у цьому винний водій і йому доведеться платити за ремонт. Пошкоджене лакове покриття можна буде відновити, якщо щорічно проходити діагностику кузова у дилера, а гарантія на іржу поширюється тільки на наскрізну корозію кузова. Крім того, ТО доведеться проходити за свій рахунок, а на офіційних СТО сервіс в 2-3 рази дорожче.

Проте не варто відмовлятися від гарантії. Проїдьте спочатку хоча б 10 тисяч кілометрів, зазвичай після цього і виявляються дефекти авто. Якщо за перший рік нічого серйозного не трапилося і гарантійний сервіс дорогий, то іноді буває, що люди відмовляються від нього. Хоча власники дорогих машин лишають, тому що якісне обслуговування для них може забезпечити далеко не кожне СТО.

Гарантія не завжди може гарантувати ремонт авто. Джерело: Retirement Living

2. При купівлі автомобіля багато людей звертають увагу на його показник витрати палива. Проте варто вважати, що його виробник визначає в ідеальній погоді з ідеальними дорожніми умовами, що дає хороші показними.

Тому до цих цифр потрібно додавати ще 2-3 літрів, особливо з урахуванням міського трафіку і заторів. Якщо по "паспорту" за рік авто потрібно бензину на 15 тисяч гривень, то розраховуйте, що насправді на це піде до 19 тисяч.

3. На шиномонтажах пропонують закачати шини газом. Але пропонована газова суміш – це суміш на основі азоту. Звичайне повітря містить 80% азоту, тому навіть якщо в газовій суміші його відсоток трохи вищий, це майже не впливає на комфорт їзди. Проте ви заплатите за це додаткові 40-60 грн.

Звичайне повітря можна закачати за 10 гривень, а при зміні шин це взагалі безкоштовно. У Формулі-1 шини дійсно закачують шини спеціальним газом, але температура гоночного колеса під час змагань піднімається до ста градусів.

На шиномонтажі пропонують закачувати газ, але це нічого не дає. Джерело: Carvex

4. На АЗС рекламують особливі марки палива, які наче мають особливі властивості і покращують швидкість автомобіля. Проте такий бензин не додає потужності. Хоча це дозволяє економити на витраті, яка з більш дорогим паливом може бути нижчою на 1-2 л на 100 км.

Але якщо залити бензин з вищим октановим числом, ніж зазначено в паспорті автомобіля, двигун може вийти з ладу. Доведеться їхати на СТО, щоб там його підкорегували під паливо з вищим октановим числом. Тому машину потрібно заправляти паливом, яке рекомендує виробник, і робити це на перевірених АЗС.

5. В Україні дизельні мотори вважають економічнішими за бензинові. Плюс паливо для них дешевше. Але на АЗС країни іноді можна заправитися неякісною соляркою з великим вмістом парафіну. Взимку вона застигне і доведеться чистити паливну систему, або взагалі повністю замінити її.

Крім того, ремонт дизельного мотора набагато дорожчий, ніж бензинового. Тому заради економії двох-трьох літрів бензину не варто купувати дизель, який коштує до того ж на 2-4 тис. дол. дорожче. Він окупить себе лише в тому випадку, якщо у автомобіля планується щорічний пробіг більше 25 тисяч кілометрів.