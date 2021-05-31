У МОЗ розповіли про кількість щеплень в центрах масової вакцинації

За вихідні в центрах вакцинації отримали щеплення майже 5 тис. осіб. Про це, з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, повідомляє Укрiнформ.

"У Києві, Одесі та Львові запрацювали перші пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19. Всього за два дні там було щеплено 4 849 осіб. Вакцинація проводилася вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac. Працювала в цілому 21 мобільна бригада", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що в пілотних центрах відпрацьовують алгоритм масової вакцинації в великих приміщеннях і рекомендують іншим областям взяти приклад і відкривати центри на базі спортивних, культурних споруд та виставкових залів. Інфраструктура таких будівель розрахована на великі потоки людей, що дозволяє створити умови для дотримання безпечної дистанції між відвідувачами й обов'язкового періоду очікування після вакцинації.

"Кожна область має такі об'єкти, це не обов'язково повинні бути великі стадіони. В світі людей вакцинують в театрах, музеях і навіть церквах і центрах паломництва. Коли Україна отримає велику кількість вакцини, саме завдяки таким центрам ми зможемо прищеплювати максимальну кількість людей і наблизитися до нашої спільної мети - перемоги над хворобою", - прокоментував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

МОЗ нагадує, що центри масової вакцинації на перших етапах будуть працювати у вихідні дні. У них будуть прищеплювати громадян, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Щепитися будуть тільки ті люди, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься особам похилого віку.