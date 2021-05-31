Фінансисти назвали найбільші ризики для сектору

Керівники банків та небанківських фінансових установ вчергове назвали головним джерелом ризику для сектору загальний рівень корупції, діяльність правоохоронних органів та судової системи, повідомляє РБК-Україна.

Натомість респонденти вказали на стрімке зростання ризику можливої ескалації військових дій з боку Російської Федерації на сході України.﻿ Про це свідчать дані "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за травень 2021 року, проведеного Національним банком України (НБУ).

Серед основних ризиків два опитування поспіль залишаються загрози співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

На думку керівників фінансових установ, ризики політичної та соціальної ситуації в країні значно знизилися, також низькими є економічні ризики, що домінували рік тому, хоча помітно зросли інфляційні ризики.

Респонденти вдруге поспіль зазначають, що найменше ризиків - у сфері доступу до фондування.

Опитування НБУ проводилося 12 до 25 травня 2021 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, 12 страхових та 2 інвестиційних компаній. Опитування проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають, як топ-менеджери фінустанов оцінюють стан фінансового сектору за минулі 6 місяців та чого очікують у наступні півроку.