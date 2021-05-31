Ціни на необроблену деревину на аукціоні зросли до 350%

Українська енергетична біржа провела квартальний аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі 3 кварталу 2021 року лісовими господарствами Київського обласного управління та управління по м. Києву - зростання цін на аукціоні становило 300-350, повідомляє Экономическая правда.

"На продаж були виставлені лісоматеріали як хвойних, так і листяних порід різної довжини та діаметра. Загалом понад 2,5 тисячі лотів.

За підсумками аукціону реалізовано понад 159 тис. куб. м деревини на загальну суму 250 млн грн, що становить 99% від запропонованого обсягу. Зростання цін в результаті конкурентної боротьби склало 300-350%, а рекордне збільшення ціни учасниками - 340 кроків", - йдеться у повідомленні прес-служби біржі.

Зазначається, що найбільший обсяг продажу склала сосна звичайна, де спостерігалася найбільша конкуренція за лоти, також реалізовувались дуб, ясен, клен, граб, в'яз, береза.

Загалом в аукціоні за перемогу змагались більше 180 компаній-учасників.

"На квартальному аукціоні УЕБ реалізовано майже весь виставлений обсяг. Суттєве зростання ціни пояснюється дефіцитом деревини на ринку у зв'язку з сезонними обмеженнями на вирубку лісів.