Витяжка на кухню: принцип роботи та дизайн

Витяжка, виконує роль не тільки модного атрибута. Цей побутовий прилад в деякому роді є запорукою успіху в кулінарному мистецтві. Витяжка прекрасно очищає повітря від будь-яких запахів, диму і випаровування, а також запобігає відкладенню жиру на робочих поверхнях кухонного гарнітура і стелі, повідомляє Remontbp.

У зв'язку з цим можна виділити основні види та принципи роботи подібних побутових приладів.

Проточна витяжка

Головною особливістю подібного виду конструкції полягає в паркані забрудненого повітря з подальшим його виведенням за межі кухонного приміщення. При цьому висновок непридатного повітря проводиться безпосередньо через вентиляцію.

У списку позитивних відгуків про таке побутовому приладі числятся довговічність і надійність. Що стосується недоліків проточної витяжки, то тут слід наголосити на необхідності додаткового провітрювання кімнати.

Рециркуляционная витяжка

Принцип роботи рециркуляционной моделі полягає в очищенні забрудненого повітря за допомогою спеціальної системи вугільної фільтрації. Після очищення повітря знову повертається в кухню. Подібні прилади значно поступаються в ціні в ціні попередньої пропозиції та не складні в монтажі. Єдиним недоліком подібних виробів можна назвати необхідність регулярної зміни фільтрів, від рівня забруднення яких залежить потужність втягування повітря.

Комбінована витяжка

Побутовий прилад подібного плану поєднує в собі обидва принципи роботи. Тому судити про достойність і недоліки такої моделі можна виходячи з інформації про попередні варіанти. Що стосується особливостей комбінованої витяжки, то в цьому випадку слід продумати її розташування на стадії планування ремонтних робіт. Як показує практика, при установці такої моделі в уже оформлений інтер'єр рідко вдається уникнути пошкоджень.

Підвісна витяжка для кухні

Такі кухонні агрегати вважаються найбільш простим і компактним видом, тому користуються великою популярністю. Підвісна конструкція передбачає наявність мотора, втягує в себе забруднене повітря і пар, оснащена вентилятором і змінними картриджами, які при необхідності замінюються на нові або піддаються очищенню, якщо мова йде про деталі багаторазового використання.

Підключення до центральної системи вентиляції в цьому випадку не передбачено. У таких витяжках обов'язково присутній підсвічування і регулювання швидкостей. Монтуються підвісні моделі, як правило, до стіни. Багато господарів воліють встановлювати підвісну конструкцію безпосередньо в місці на стелі, розташованому над поверхнею.

Вбудована витяжка

На таку пропозицію слід звернути увагу любителям техніки, прихованої за дверцятами кухонного гарнітура. Вбудована витяжка повністю прихована в підвісній шафці і не виділяється на тлі загального інтер'єру окремою деталлю. Багато сучасних моделей кухонних меблів передбачають наявність подібного шафи. Якщо ж гарнітур має іншу конфігурацію, вбудовувати витяжку над поверхнею доведеться самостійно. В цьому випадку використовувати підвісну шафу для додаткового зберігання кухонного начиння не вийде. Багато моделей вбудованих конструкцій оснащені системою циркуляції і регульованим рівнем потужності. Подібні прилади можуть мати повністю вбудовану або телескопічну панель. Остання має особливість висуватися над поверхнею при необхідності.

Камінна витяжка

Витяжку такого плану часто називають «купольної» і являє собою подібна конструкція досить привертає увагу агрегат, який існує окремо від набору кухонних меблів.

Мініатюрна витяжка нікуди не вбудовується, монтується до стіни і повністю займає весь простір над варильною поверхнею. Така система не може виконувати свої функції без підключення до центрального вентиляційного каналу і відрізняється різноманітністю дизайну, що дозволяє підібрати ідеальну модель під будь-яку стилістику інтер'єру кухні.

Похила витяжка

Спосіб монтажу моделі такої конфігурації кухонної витяжки має якісь подібності з попереднім варіантом і також є абсолютно «незалежну» конструкцію, яка не вбудовується в навісні шафи, а кріпиться безпосередньо до стіни над плитою. А головною особливістю похилій витяжки є її здатність змінювати кут нахилу щодо розташування варильної панелі на стільниці кухонного гарнітура. Крім цього, такі прилади мають сучасний дизайн і легко вписуються в багато інтер'єрні рішення.