Зеленський доручив спрогнозувати ситуацію з коронавірусом в Україні

Президент України Володимир Зеленський дав доручення проаналізувати та спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени поточного року. Наразі в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворювання, повідомляє РБК-Украина.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року - як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні 110 876 осіб.

Із 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Продовжує знижуватися також кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легень (893 із 6700) та ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).