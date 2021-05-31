Суд виправдав Стерненко у справі про викрадення людини
Суд виправдав Сергія Стерненко у справі про викрадення людини.
Про це активіст повідомив на своїй Facebook-сторінці.
За відомостями самого Стерненко, його виправдали за ст.187 - викрадення людини.
Крім того, він зазначив, що суд визнав, що
"потерпілий" Щербіч змінював свідчення в судах 1 і 2 інстанцій про місце, час і обставини
"злочину".
Відзначимо, що саме у справі про викрадення людини Стерненко взяли під варту, а потім призначили домашній арешт.
В даний час суд приймає рішення ще за двома статтями - 146 і 263. За статтею 146 рішення вже винесли.
"146 статтю по мені і Демчуку залишають, хоча тстроки давності щодо притягнення за нею минули", - пише в своєму Telegram-каналі Сергій Стерненко.