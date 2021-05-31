Суд виправдав Стерненко у справі про викрадення людини

Суд виправдав Сергія Стерненко у справі про викрадення людини.

Про це активіст повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За відомостями самого Стерненко, його виправдали за ст.187 - викрадення людини.

Крім того, він зазначив, що суд визнав, що "потерпілий" Щербіч змінював свідчення в судах 1 і 2 інстанцій про місце, час і обставини "злочину".

Відзначимо, що саме у справі про викрадення людини Стерненко взяли під варту, а потім призначили домашній арешт.

В даний час суд приймає рішення ще за двома статтями - 146 і 263. За статтею 146 рішення вже винесли.