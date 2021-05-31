Суд виправдав Стерненко у справі про викрадення людини

Суд виправдав Стерненко у справі про викрадення людини

Суд виправдав Сергія Стерненко у справі про викрадення людини.

Про це активіст повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За відомостями самого Стерненко, його виправдали за ст.187 - викрадення людини.

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Крім того, він зазначив, що суд визнав, що "потерпілий" Щербіч змінював свідчення в судах 1 і 2 інстанцій про місце, час і обставини "злочину".

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Відзначимо, що саме у справі про викрадення людини Стерненко взяли під варту, а потім призначили домашній арешт.

В даний час суд приймає рішення ще за двома статтями - 146 і 263. За статтею 146 рішення вже винесли.

"146 статтю по мені і Демчуку залишають, хоча тстроки давності щодо притягнення за нею минули", - пише в своєму Telegram-каналі Сергій Стерненко.
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