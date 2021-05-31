В Україні побудували електричну ЗАЗ Таврія

Група ентузіастів з Дніпра побудувала електричну ЗАЗ-1102 Таврія. Мало того, її навіть зареєстрували як «електричку», і тепер на вітчизняному хетчбек красуються «зелені» номери, повідомляє АвтоПортал.

Як говориться в сюжеті колег з телеканалу 2 + 2, історія почалася з того, що кілька друзів 2 роки тому вирішили створити електромобіль для бізнесу. Знайшлася для цих цілей якраз старенька Таврія.

Підсумковий автомобіль назвали Kozak EV. Замість ДВС-начинки він отримав електромотор, блок управління електромотором, контролер перетворювач напруги, батарею, зарядний пристрій. Ще одна «фішка» електроТавріі - замість аналогових приладів з'явилася цифрова панель.

Витрата Таврії Електро становить всього 10 кВтг на 100 км пробігу - для порівняння, це в два рази менше показника Tesla Model 3 (правда, у випадку з Теслой і показники динаміки інші). На одному заряді Козак проїжджає 200 км, повна зарядка від 220-вольтової розетки займає 6 годин. До речі, ще одна особливість саморобки - за люком бензобака ховається звичайна вилка від побутових приладів.

Важливо, що творці подбали і про безпеку. АКБ помістили в спеціальний металевий контейнер, які в разі пожежі не дасть вогню розповсюдитися на інші агрегати. Крім того, від перегріву захищає спеціальна електроніка.

В цілому творці зазначили, що після переходу на електрику Таврія стало більш комфортною, так як електропривод виробляє набагато менше шумів і вібрацій.

А тепер найцікавіше: Козак вийшов настільки вдалим, що, як заявляють його розробники, машину вирішили поставити на міні-конвеєр. Уже випущено п'ять екземплярів, плюс ще три на підході. При цьому замовнику не потрібно довго чекати, так як електропривод робиться в основному з місцевих, українських комплектуючих. Наприклад, силову установку з нуля збирають всього за 48 годин.