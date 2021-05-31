Дефіцит срібла зірвав роботу Монетного двору США

Монетний двір США зупинив продаж деяких срібних монет через дефіцит і дорожнечі дорогоцінного металу, повідомляє Сегодня.

Ажіотажний попит і рекордний навантаження на сайт Монетного двору порушили стабільність його роботи. Через це не всі клієнти змогли завершити угоди.

"Попит на багато наших продуктів, включаючи злитки і монети, досяг рекордних значень через світову дефіциту срібла <...> Заради нормалізації ситуації Монетний двір відклав прийом попередніх замовлень на покупку низки срібних монет, який повинен був початися на початку червня " , – повідомив в Монетний двір США.

Ціна на срібло за останній рік підскочила більш ніж на 70%, при цьому сировинні стратеги кажуть, що зростання, ймовірно, продовжиться в міру відновлення світової економіки. Станом на 31 травня срібло торгується на рівні 28,1 долара за унцію.