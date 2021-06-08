Чому ПриватБанк може заблокувати вашу картку: 7 причин

У боротьбі з незаконними переказами та відмиванням коштів, сумнівними транзакціями та іншими незаконними операціями найприбутковіший банк України ПриватБанк може блокувати картки клієнтів, для яких не завжди зрозумілими є дії банківської установи, повідомляє Сьогодні.

При цьому блокування може відбуватися автоматично через підозрілі фінансові рухи на картці або з інших причин, про які клієнтів не повідомили. Назвемо сім найпоширеніших причин, чому ПриватБанк може заблокувати вашу картку.

Карта втрачена або вкрадена

ПриватБанк може заблокувати картку, якщо нею починають розраховуватися в незвичних для вас місцях, або ж покупки робляться на великі суми, хоча раніше такого не спостерігалося. У таких ситуаціях у банку можуть подумати, що картка викрадена, і в цілях безпеки її заблокують.

Також можливий варіант, коли клієнт звернеться в ПриватБанк, щоб картку заблокували через її втрату або крадіжку.

Механічне пошкодження картки

Блокування картки розпочнеться з її блокування банкоматом. Банкомат не зможе коректно зчитати інформацію з картки і просто затримає її до приїзду інкасаторів чи працівників банку.

Шахрайські дії

Якщо шахраї, котрі заволоділи вашою карткою, тричі поспіль неправильно введуть секретний пін-код, спрацює захист і картку банкомат вам не віддасть.

Картку знайшли чужі люди

В даному разі може йти мова про ситуацію, коли хтось знайшов вашу банківську картку і зателефонував у банк з проханням заблокувати її.

Картку використовують інші особи

Наступний випадок – це використання вашої картки іншими особами, до яких відносяться ваші батьки, діти, брати, сестри та інші родичі. Якщо в банку дізнаються, що банківську картку використовував хтось, окрім вас, її можуть заблокувати одразу і перевипустити тільки при вашому особистому зверненні.

Нема руху коштів на картці

Ще один можливий варіант, особливо тоді, коли ви своєю карткою не користувалися тривалий час. У цьому разі банк може заблокувати вашу картку в цілях безпеки до подальшого з'ясування ситуації у відділенні або за допомогою Приват24.

Сумнівні перекази

Зазвичай блокування може статися з метою протидії шахрайству, відмиванню коштів та схожим ситуаціям. В даному разі, якщо у ПриватБанку з'явиться підозра хоча б на щось з цього переліку, картку заблокують до з'ясування необхідних питань в найближчому відділенні банку.