Голова військового відомства РФ заявив про зняття водної блокади Криму

Голова російського військового відомства Сергій Шойгу заявив, що тимчасовий водопровід в Криму, прокладений силами Міноборони РФ, зняв водну блокаду півострова, повідомляє "Интерфакс".

"Важливо відзначити, що Збройні сили беруть участь у вирішенні загальносуспільних питань. Для безперебійного водопостачання населення Криму прокладено тимчасовий водопровід загальною протяжністю 32 км", - сказав Шойгу на колегії Міноборони РФ.

За його словами, це дозволило зняти водну блокаду півострова до завершення будівництва магістрального водопроводу.

Крім того, коли в ряді регіонів Росії через сильні морози і рясні снігопади перемерзали муніципальні мережі водопостачання та було порушено транспортне сполучення, інженерні та експлуатаційні підрозділи Збройних сил РФ підвозили воду цивільному населенню і розчищали дороги від снігових заметів, зазначив Шойгу.