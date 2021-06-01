День друзів 2021: коли відзначається, історія та традиції свята

День друзів – одне з найцікавіших і найбільш душевних свят у міжнародному календарі. Присвячується цей день, ясна річ, друзям і близьким людям, які завжди підтримають й не залишать у біді, повідомляє УНИАН.

Коли День друзів 2021

Загалом упродовж року є декілька днів, присвячених друзям.

Так, перший із них відзначається на початку літа, а саме – 9 червня. Свято є неофіційним і точно невідомо, коли й чому для святкування була вибрана ця дата.

Водночас існує ще й Міжнародний день дружби. Його щороку відзначають у липні. На відміну від попереднього, це свято відзначається офіційно й ініційоване Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО).

Своєю резолюцією від 3 травня 2011 року Генеральна Асамблея ООН оголосила про заснування нової пам'ятної дати – Міжнародного дня дружби. Таке рішення було прийнято, виходячи з того, що дружба між народами, країнами, культурами й окремими особами може надихнути на зусилля із забезпечення миру і дає можливість навести мости між товариствами, які шанують культурне різноманіття. Датою свята було обрано 30 липня.

День друзів: традиції свята

Якихось універсальних традицій святкування Дня друзів немає. Оскільки свято відзначають у різних країнах, то й особливості святкування значно залежать від звичаїв місцевої культури.

Звісно ж, цього дня варто зателефонувати або написати друзям. За можливості можна влаштувати зустріч, вручити друзям символічні подарунки, нагадавши таким чином про їхню важливість у своєму житті.

Свято припадає на літню пору, тому гарною ідеєю буде, наприклад, дружній виїзд на природу. Відпочинок на свіжому повітрі – це завжди корисно.