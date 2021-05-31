ПриватБанк можуть розділити на частини
ПриватБанк в майбутньому можуть приватизувати. Для цього розглядаються варіанти розділення українського банку, повідомляє Обозреватель.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"ПриватБанк потенційно – так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора в цю установу. Тому розглядаються варіанти можливого розділення", – сказав він у ефірі одного з телеканалів.
За його словами, варіанти поки дискутуються, немає ніяких концептів або напрямків руху.
"Ми на даному етапі лише оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно", – додав Марченко.
Нагадаємо, держава вже ухвалила рішення продавати ПриватБанк. Продаж планують через один-два роки. Для цього, крім іншого, потрібно закінчити всі судові справи проти колишніх власників банку.
"Якщо говорити про ПриватБанк, то це процес некороткочасної перспективи, потрібні один-два роки як мінімум. Необхідно здійснити комплекс заходів. Ми розуміємо, що існують юридичні ризики в поточних умовах для входження – тривають судові процеси з колишніми власниками. Але мета держави – безумовний вихід з капіталу держбанків, істотне скорочення частки", – заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.