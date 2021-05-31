ПриватБанк можуть розділити на частини

ПриватБанк в майбутньому можуть приватизувати. Для цього розглядаються варіанти розділення українського банку, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"ПриватБанк потенційно – так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора в цю установу. Тому розглядаються варіанти можливого розділення" , – сказав він у ефірі одного з телеканалів.

За його словами, варіанти поки дискутуються, немає ніяких концептів або напрямків руху.

"Ми на даному етапі лише оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно" , – додав Марченко.

Нагадаємо, держава вже ухвалила рішення продавати ПриватБанк. Продаж планують через один-два роки. Для цього, крім іншого, потрібно закінчити всі судові справи проти колишніх власників банку.